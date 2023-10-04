قنصل الصين: الإمارات شريك استراتيجي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكد لي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الإمارات شريك استراتيجي في مبادرة «الحزام والطريق» ونقطة التقاء لطريق الحرير البري والبحري.

جاء ذلك على هامش احتفال القنصلية الصينية في دبي أخيراً، باليوم الوطني الصيني وبالذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، في محيط برج خليفة.

وشهد لي شوهانغ الاحتفالية ، بحضور أكثر من 30 سفيراً وقنصلاً للدول الواقعة على طول الحزام والطريق، والاقتصاد والتجارة بين كمبوديا والإمارات، بالإضافة إلى أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية.

واستعرض الكرنفال العلامات التجارية للسيارات الصينية وشركات التكنولوجيا والثقافة الصينية بشكل عام، واستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين الإماراتي والصيني ألقاهما مجموعة من طلبة المرحلة الابتدائية بمدرسة دبي الصينية، ثم استعراض الفن بالرسم، ثم رقصة العيالة. وتمت إضاءة برج خليفة بعلم الصين، كما تم تنظيم كرنفال أسطول السيارات الصينية.

ومن ناحيتها قالت تشانغ تشن لينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Oneroad الراعية للاحتفال، إن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، وبين الصين، وتوفير فرص جديدة للتنمية المشتركة.

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