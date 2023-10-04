«نسائية دبي» تطلق منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج صباح أمس منتدى المسؤولية المجتمعية في دور المرأة العربية، والذي يأتي امتداداً لخطى شعار «نشارك للغد»، امتداداً حضارياً لعام الاستدامة المجتمعية، تحت الرعاية الكريمة للمقام السامي «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وشهد إطلاق المنتدى، خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي وعضوات مجلس الإدارة، وسيدات السلك الدبلوماسي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، والدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، وشارك فيه نخبة من المستشارات والخبيرات في مجال شؤون الأسرة والمرأة والمجتمع في الإمارات والخليج وكوكبة من القطاعات النسائية بالدولة.

مسارات الاستدامة

ورحبت فاطمة العبدالله بالحضور وثمنت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للمنتدى ودعم سموها اللامحدود للقضايا النسائية والمجتمعية، وأشارت إلى أهداف المنتدى وأهميته ودور المشاركات ومقدمي التجارب وأوراق العمل في إثراء مسارات الاستدامة المجتمعية.

واستعرضت إنجازات فرع الخوانيج في دعم وتعزيز التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أهمية عرض التجارب المثمرة والتجارب الميدانية في القطاع المجتمعي واختتمت كلمتها بأهمية الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في ربط أدوار المرأة على وجه العموم والمرأة الإماراتية بشكل خاص بمجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية للمرأة في المجتمع.

واستعرضت جلسات المنتدى مجموعة من أوراق العمل والتجارب الميدانية، حيث تم استعراض تجربة البروفيسور سلوى بنت عبدالله الهزاع باعتبارها المؤسسة والرئيس التنفيذي في شركة سدم بالمملكة العربية السعودية أبرزها الجوانب المهنية ومنهجيات رحلة العمل التنموي وتخطي التحديات والصعوبات بمهارة وثقة ويقين.

وأشارت غادة المسلم الناشطة الكويتية وعضو جمعية السلام الخيرية إلى دور الإعلام الحديث والتواصل الاجتماعي، مستعرضة تجاربها المثمرة في مجال استثمار طاقات الشباب والفتيات واستثمار أوقاتهم في ممارسات بناءة وهادفة.

واستعرضت الجلسات أيضاً مجموعة زاخرة من التجارب الإماراتية في القطاعات النسائية في المجال الطبي والتدريبي والعلاجي والوقائي، حيث استعرضت الدكتورة منى تهلك تجربتها المثمرة باعتبارها المديرة التنفيذية ورئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في «مستشفى لطيفة للنساء والأطفال» التابع لهيئة الصحة بدبي ، حيث جمعت تجربتها وعرضها محطات عدة في مجال التدريب والتأهيل.

إما في مجال الأوقاف وشؤون القصر فقد تم عرض تجربة إماراتية رائدة ومتكاملة عبر ثلاثية حوارية ضمن جلسة حوارية لدائرة الأوقاف وشؤون القصر وشاركت فيها كل من الدكتورة لطيفة عبدالله علي هويشل النعيمي، ونعيمة طناف زويد مبارك، وهدى أحمد.

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