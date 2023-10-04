«صحة دبي» و«الوطني للأرصاد» يعززان أنظمة الوقاية الاستباقية

المصدر: دبي - البيان

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عززت هيئة الصحة بدبي أنظمة حماية الصحة العامة وأدوات الوقاية الاستباقية التي تمتلكها عبر مذكرة تفاهم وقعتها مع المركز الوطني للأرصاد.

وركزت المذكرة على فتح آفاق التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات إلى جانب تبادل الخبرات والبيانات والأفكار المبتكرة التي من شأنها تمكين الهيئة من رفع مستوى الأمن الصحي للمجتمع.

وقع المذكرة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي والدكتور عبدالله أحمد المندوس المدير العام للمركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين لدى الجانبين.

وتقضي مذكرة التفاهم بتضافر جهود كل من الهيئة والمركز في ما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي التخصصي وإجراء الدراسات ذات الأهداف والاهتمامات المشتركة وتزويد هيئة الصحة بدبي البيانات والمعلومات اللازمة التي يستخلصها المركز الوطني للأرصاد والمتصلة بحركة تغير المناخ والفصول الموسمية بغرض الاستفادة منها في إعداد الخطط الوقائية وحملات التوعية وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالصحة العامة.

وقال عوض الكتبي إن التعاون مع المركز الوطني للأرصاد يصب مباشرة في خدمة المجتمع.

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