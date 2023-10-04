وكالة الإمارات للفضاء تشارك بمؤتمر الملاحة الدولي في أذربيجان

المصدر: أبوظبي- البيان

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ترأست معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المشاركة في الدورة 74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2023، بين 2- 6 أكتوبر بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إلى جانب أكثر من 30 شركة راعية عاملة في مجال الفضاء، وأكثر من 150 مشاركاً بالمعرض.

كما شاركت وكالة الإمارات للفضاء، إلى جانب مجموعة من وكالات الفضاء الدولية، في اجتماع «أرتميس»، والذي يشكل فرصة مهمة لتقديم المشاريع الحالية والمستقبلية للدولة، إلى جانب التأكيد على التزام دولة الإمارات بمبادئ اتفاقية أرتميس، وتعزيز استكشاف الفضاء بطريقة مسؤولة ومشتركة.

ومن خلال المشاركة في هذا الاجتماع، تسعى الوكالة إلى تعزيز التعاون مع الوكالات الفضائية الدولية الأخرى، ومشاركة الخبرات والتجارب المكتسبة من برامجها الفضائية الطموحة.

وسلطت الوكالة، الضوء على دور دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، والاهتمام بقضايا التغير المناخي، وجناح الفضاء خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في مدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى التعريف بأهمية هذه النسخة.

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