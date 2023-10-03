احتفالات اليوم الوطني للصين تختتم فعالياتها في دبي

المصدر: دبي - وام

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اختتمت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للصين والذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، الذي استضافته مجموعة «وان روود Oneroad» في كل من برج بارك وبرج خليفة بمشاركة العديد من الشركات الصينية بالدولة.

حضر الفعاليات عدد من الشيوخ والقنصل العام الصيني في دبي لي شوهانغ، وأكثر من 30 سفيراً وقنصلاً لدى الدولة من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق والاقتصاد والتجارة بين كمبوديا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أكثر من 800 ضيف من أكثر من 50 دولة ومنطقة وأكثر من 100 شركة وعلامة تجارية.

واستعرض الكرنفال الصناعات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية والخدمات التجارية والعلاقات الثقافية، إلى جانب عرض أحدث التطورات والابتكارات في صناعة السيارات، كما قدمت المجموعة الوطنية الصينية لمواد البناء حلول المستودعات الخارجية.

وقالت تشانغ تشن لينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة «وان روود» في كلمتها، إن المجموعة باعتبارها مؤسسة صينية تتابع عن كثب الوتيرة الاستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق وتنفيذ استراتيجية الحزام والطريق بحزم والوفاء بمهمتها المتمثلة في نشر ثقافة طريق الحرير وخدمة العلامات التجارية الصينية وتعزيز التعاون العالمي.

من جانبه أعرب خالد المرزوقي نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في مجموعة «كيزاد»، أكبر منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في أن تتمكن مجموعة «وان روود» من الاستمرار في توسيع نطاق أعمالها والحفاظ على النمو القوي ومواصلة توسيع التعاون المربح بين الجانبين.

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