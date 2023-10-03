«كهرباء ومياه دبي» و«أكوا باور» توقعان اتفاقيتي «المساهمين» و«شراء المياه» لمدة 30 عاماً من مشروع مجمع حصيان

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع شركة "أكوا باور" السعودية، اتفاقيتي "المساهمين" و"شراء المياه" لمدة 30 عاماً للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وذلك تعزيزاً لجهودها في زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة من 490 مليون جالون يومياً حالياً إلى 730 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030، ومواكبةً للنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده إمارة دبي والازدهار العمراني المتماشي مع خطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كافة قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها.

وقع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت، في شهر أغسطس الماضي، عن اختيار شركة أكوا باور "المتناقص الأفضل" لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 252,300 متر مربع. وحققت الهيئة أدنى سعر عالمي بلغ0.36536 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة، قدمته شركة "أكوا باور". ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027 مع إنجاز كافة مراحل المشروع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة أكوا باور بما ينسجم مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز أمن إمدادات المياه في دبي من مصادر مستدامة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. واتجهت الهيئة لتطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر كونها تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل، مما يجعلها خيارًا أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، نهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة".

وأضاف معالي الطاير: "نعمل على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100% وفقًا لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها. ونعتمد على الابتكار والتخطيط حتى نساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071".

من جهته، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: تعد هذه الشراكة التي تم توقيعها مع هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً للمشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجّلنا رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة إنتاج وتعد المحطة الأكبر في العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك المحطة الأكفأ في استخدام الطاقة بتقنية التناضح العكسي في "مجمع حصيان للطاقة والمياه" في دبي. ونحن في أكوا باور نتطلع إلى تعزيز ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات؛ وذلك من خلال خبراتنا التي اكتسبناها على مدى السنوات الماضية في مجال الابتكار وتوظيف التقنية لتعزيز الأمن المائي، كما نؤكد التزامنا بالمساهمة مع أشقائنا في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

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