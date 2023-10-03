محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

- سمو الشيخ أحـــمــــد بن سعيـــــد آل مكتــــوم

- معالي محــــمــــــد هـــــــادي الحــسيــــــــني

- معالي ريــــــم بنت إبـــراهيــــــم الهاشـــــمي

- معالي سلطــــان بـن سعيــــــد المنصـــــوري

- معالي محــــمــــــد إبـــــراهيـــم الشيـــــــباني

- معالي عبـــــدالرحمـــــن صالــح آل صالــــح

- سعادة هـــــــلال ســـــعيـــــــــد الـــمــــــــري

على أن يكون معالي محمد إبراهيم الشيباني، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال المُؤسّسة.

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