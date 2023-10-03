تعرف إلى أبرز التعليمات الواردة بخصوص عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني 2023

المصدر: البيان

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نشر الحساب الرسمي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر منصة «إكس» تعليمات عامة حول عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني 2023.

وتضمنت التعليمات، ما يلي:

يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.

يعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية.

يمنع التجمهر سواء داخل أو خارج مركز الانتخاب.

يمكن للمرشح أن ينتخب نفسه.

لا يمكن للناخب التصويت عن بعد إذا لم يكن مسجلاً في الهوية الرقمية.

يدلي الناخب من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة بصوته في الانتخابات شفاهة لرئيس لجنة مركز الانتخاب.

يتوجب على المرشح أو وكيله في حال حضوره إلى مراكز الانتخاب، أن يبرز بطاقة المرشح أو بطاقة وكيل المرشح.

للناخب حرية الإدلاء بصوته في أي مركز انتخابي.

يسمح بدخول أعضاء الهيئات الانتخابية فقط إلى داخل مراكز الانتخاب.

يحظر التصويت بالوكالة.

يمتنع الناخب عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب.

يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب.

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