هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر 2023

المصدر: البيان

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أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

ويأتي تعليق الهيئة رداً على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

#تدرا: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر.

كما ندعوكم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.#TDRAUAE #UAE pic.twitter.com/6oWAS7HUEO — تدرا 🇦🇪 TDRA (@tdrauae) October 3, 2023

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