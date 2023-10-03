مجلس الأمن السيبراني يحذر من رسائل مشبوهة عبر الرسائل النصية و«واتساب» وموقع «إكس»

المصدر: البيان

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‏حذر مجلس الأمن السيبراني من انتشار رسائل مشبوهة عبر تطبيق «واتساب»، والرسائل النصية، وموقع التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقاً. تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات أو طلب النقر على روابط مجهولة.

ونصح مجلس الأمن السيبراني المستخدمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم النقر على أي رابط غير معروف والتحقق من صحة الرسالة مع المرسلين قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار مجلس الأمن السيبراني إلى أن أساليب الاحتيال تتضمن:

استيلاء المخترق على حساب شخص معروف من جهات الاتصال لديك.

إرسال دعوة إليك للانضمام إلى مجموعة على واتساب أو الضغط على رابط مجهول.

تضمين رابط للاختراق داخل الرسالة أو دعوة الانضمام إلى المجموعات.

وأورد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال، أبرزها:

تجنب النقر على الروابط المجهولة.

تأكد من هوية المرسل عن طريق التواصل المباشر معه قبل النقر على الروابط

تحديث جميع تطبيقاتك ونظام التشغيل بانتظام.

استخدم برامج وتطبيقات مكافحة الفيروسات.

تجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة على واتساب أو المواقع والتطبيقات الأخرى.

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