انطلاق التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمس، والتي استمرت لمدة 23 يوماً، وكشفت عن آلية التصويت في انتخابات المجلس، وذلك خلال يومي التصويت المبكر، الذي ينطلق غداً، ويستمر إلى بعد غد 5 أكتوبر، وكذلك للتصويت عن بعد، يوم 6 أكتوبر، وفي يوم الانتخاب الرئيس يوم 7 من الشهر نفسه.وأكدت اللجنة جاهزية كافة مراكز الانتخاب والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.

وأعلنت اللجنة عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، أمس الساعة 12 ليلاً، والتي استمرت لمدة 23 يوماً.

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المبينة في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وعدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية بعد الساعة الثانية عشرة من ليل أمس (2 أكتوبر)، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة الدعائية في غير وقتها تعتبر مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

مشاركة فاعلة

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال أيام التصويت التي تمتد في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر، وذلك بواسطة «التصويت عن بعد» عبر تطبيقي «شارك للإمارات، واللجنة الوطنية للانتخابات» والموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، إلى جانب التصويت الإلكتروني في مقار المراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى الدولة.

جاهزية المراكز

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن آلية التصويت خلال يومي التصويت المبكر 4 و5 أكتوبر، ويوم 6 أكتوبر للتصويت عن بعد عبر الإنترنت، وفي يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر.

كما أشارت إلى أن عملية التصويت ستتم عن طريق «التصويت الهجين»، وهو نظام يجمع بين «التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية»، و«التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت».

ويتيح نظام التصويت الإلكتروني للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكترونية المتوافرة في 24 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة.

ويتيح «نظام التصويت عن بُعد- عبر الإنترنت» للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيق الذكي «شارك للإمارات»، المتوافر على متجري أبل ستور وغوغل بلاي، ومن خلال رابط التصويت في التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني uaenec.ae.

التصويت المبكر

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم فتح باب التصويت المبكر أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم، الأربعاء والخميس، 4 إلى 5 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

وسيكون التصويت عن بُعد متاحاً على مدار 24 ساعة من الساعة التاسعة، الأربعاء، 4 أكتوبر حتى الساعة الثامنة من مساء السبت 7 أكتوبر بتوقيت دولة الإمارات، في حين ستبدأ فترة التصويت المبكر في مراكز الانتخاب خلال يومي 4 و5 أكتوبر من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (السادسة) مساءً.

وأشارت اللجنة إلى أن التصويت داخل الدولة سيتم وفق نظام التصويت الهجين، في حين سيكون التصويت من خارج الدولة وفق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.

يوم الانتخاب الرئيس

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات آلية التصويت في يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر، والتي ستكون عن طريق التصويت الهجين، أي عبر نظام التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع الإمارات، وستكون المدة الزمنية للتصويت الإلكتروني 12 ساعة كاملة، تبدأ من الساعة (الثامنة) صباحاً وتستمر حتى الساعة (الثامنة) مساء.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل، حيث سيتم عرض كافة النتائج على الشاشة الرئيسة في مركز الانتخاب، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج التفصيلية مع نهاية يوم الانتخاب الرئيس 07 أكتوبر.

يُشار إلى أن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 8 إلى 10 أكتوبر لتقديم طلبات الطعون على النتائج الأولية للانتخابات، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين يوم 13 أكتوبر.

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