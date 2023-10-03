وكيل «الداخلية» يطلع على استعدادات تأمين انتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا المكلفة بتأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مقر مركز انتخاب جامعة زايد في أبوظبي، حيث اطلع على آخر استعدادات تأمين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

حيث قام بجولة في مقر مركز الانتخاب، شملت قاعة التصويت الرئيسة، وإجراءات استقبال الناخبين والتسهيلات المقدمة لهم، واطلع على جاهزية منظومة التصويت الإلكتروني في مركز الانتخاب، كما اطمأن على سلامة جميع الإجراءات وكافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح سير عملية التصويت في الانتخابات.

واطلع الخييلي على غرفة عمليات تأمين مقر مركز انتخاب جامعة زايد في أبوظبي، وكيفية توزيع الفرق الأمنية والمهام المنوطة بكل منها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز