محمد بن زايد: بقيادة أخي تميم بن حمد «إكسبو الدوحة» يعكس نهج الاستدامة

المصدر: الدوحة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتاح المعرض الدولي للبستنة «إكسبو ـ الدوحة 2023 للبستنة»، الذي دشنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل».. وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والضيوف المدعوين والوفود من مختلف دول العالم.

ويستمر المعرض من 2 أكتوبر الجاري حتى 28 مارس المقبل في حديقة البدع على مدى 179 يوماً، وهو أول معرض عالمي للبستنة يقام في منطقة ذات مناخ صحراوي ويغطي أربعة مواضيع رئيسة هي الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي إضافة إلى الاستدامة.

ودون سموه على منصة «X»: «سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي».

وقام سموه يرافقه أمير قطر والحضور بجولة في عدد من أجنحة المعرض الذي يمتد على مساحة حوالي 1.7 مليون متر مربع من المساحات الخضراء وتشمل مناطق الأجنحة الدولية التي تعد مركز الحدائق والمعارض والفعاليات الدولية إضافة إلى منطقتين لإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب بجانب «منطقة العائلات» والمنطقة الثقافية.

جولة

وشملت الجولة أجنحة دولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الجمهورية التركية وإيطاليا.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض بجناح متميز تحت شعار «إرث وأثر» يروي خلاله قصصاً ملهمة للرواد في دولة الإمارات والارتباط الوثيق والدائم بين مجتمع الدولة والطبيعة.

ويسرد الجناح تاريخ الدولة الطويل من الإسهامات النوعية والمبتكرة التي تركز على تعزيز إرث زراعي مزدهر بدءاً من الماضي مروراً بالحاضر، وتطلعاً إلى المستقبل.

يشرف على الجناح وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان ومكتب المشاريع الوطنية.

وهنأ سموه أخاه الشيخ تميم بن حمد باستضافة هذا الحدث الدولي الذي يمثل منصة للابتكار وفرصة للتواصل والتعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية ومنها الزراعة والأمن الغذائي والمائي والحفاظ على موارد البيئة لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيداً سموه بمستوى تنظيم المعرض ونوعية المشاركات.

ابتكارات

وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين بشأن أبرز ابتكاراتهم ومشاركاتهم في مجال الزراعة الحديثة وأساليبها المستدامة وتقنياتها الجديدة وتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم.

وشارك سموه في فعالية «شجر السدر»، حيث سقى سموه شجرة السدر بمشاركة أمير قطر والضيوف رؤساء الدول والحكومات.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الوطني لدولة قطر ثم عرض فيديو بعنوان «قطر الخضراء» إلى جانب كلمات افتتاحية لمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير الخارجية وديمتري إس كير كينتزيس أمين عام المكتب الدولي للمعارض وليوناردو كابيتانو رئيس الاتحاد الدولي لمنتجي البستنة، أكدوا خلالها أهمية المعرض بوصفه منصة عالمية تستعرض الدول من خلاله أبرز ما وصلت إليه في مجالات البستنة والزراعة وبناء الحدائق الحديثة إلى جانب تعزيز التنمية الخضراء في المنطقة والعالم وغيرها من المحاور التي يستهدفها المعرض.

حضر الافتتاح الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل لحضور افتتاح المعرض الدولي للبستنة «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، الذي تستضيفه قطر وبدأت فعالياته أمس.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدوحة في ختام زيارته لدولة قطر الشقيقة، حيث كان في وداعه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز