تدشين لوحة مؤشرات بمنصة «جاهز» الرقمية

المصدر: دبي - وام

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دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوحة مؤشرات ذكية ضمن المنصة الرقمية لمبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2022، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الهيئة مؤخراً، في دبي، بهدف النهوض بمستوى مبادرة «جاهز»، وترقية منصتها الإلكترونية، لما فيه تعزيز جهود الهيئة الرامية إلى الاستثمار برأس المال البشري، وتنمية وتطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتسليحهم بمهارات المستقبل، حضرتها ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية. وأوضحت ليلى السويدي أن إطلاق لوحة المؤشرات الذكية، يهدف إلى التعرف إلى الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر تفاعلاً مع منصة «جاهز» الرقمية، وما تطرحه من محتوى ومسارات تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية بشكل مستمر.

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