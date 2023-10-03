استعراض جهود الإمارات الفضائية في أذربيجان

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، الجهة الحكومية المعنية بتطوير برنامج الإمارات للفضاء، عن مشاركته في النسخة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2023 في باكو، أذربيجان، بصفته الراعي الذهبي، ويأتي ذلك عقب استضافة دولة الإمارات للنسخة الـ72 في عام 2021.

وخلال هذه النسخة من المؤتمر، التي تُقام تحت شعار «التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة»، سيسلط مركز محمد بن راشد للفضاء الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها رواد الفضاء الإماراتيون، بما فيها مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي امتدت لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كما سيعرض المركز مشاريعه المتطورة في مجال الأقمار الاصطناعية.

خطط

وسيشارك المركز في جلسات المؤتمر الممتدة على مدار 5 أيام، عبر أكثر من 20 ممثلاً للمركز، بقيادة سالم حميد المري، مدير عام المركز، وعدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء، إضافة إلى رائد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بالمركز، والذي سيقدِّم عرضاً حول الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

رؤية

وأكد سالم حميد المري، المدير العام للمركز أهمية هذه المشاركة قائلاً: «تتمثل رؤيتنا في جعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وهو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه خلال الفترة الحالية»، موضحاً أن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يوفر منصة ممتازة لتعزيز استكشاف الفضاء وتعزيز التعاون الدولي، وهو أمر يتماشى تماماً مع الأهداف طويلة المدى للمركز.

تكنولوجيا الفضاء

وسيقود عدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، المناقشات الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيا الفضاء.

ينضم رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى هذا الحوار، حيث سيشارك في جلسة فنية، خلال المائدة المستديرة لرواد الفضاء، وسيكون أحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة منتدى التواصل العالمي، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

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