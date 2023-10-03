زيادة عدد العمليات الجراحية الصغرى والكبرى في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن إجراء نحو 207 آلاف عملية جراحية في 2022، مقارنة بحوالي 173 ألف عملية خلال 2021، بزيادة بلغت 34 ألف عملية، تنوعت بين عملية كبرى وصغرى.

وحدد الكتاب الإحصائي الصحي السنوي الصادر عن الهيئة، أنواع هذه العمليات، منها أكثر من 81 ألف عملية جراحية صغرى، وأكثر من 125 ألف عملية كبرى، منها 179,762 عملية تمت في القطاع الخاص، و27,206 في القطاع العام.

وكشف التقرير زيادة مطردة بعدد مراجعي العيادات الخارجية عام 2022، بنسبة 1.3 % سنوياً، بإجمالي 12,009,301 مراجع، مقارنة بعدد المراجعين لعام 2021، الذي وصل إلى 11,858,999، بزيادة 150,302 مراجع، ما يشير إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، والانتهاء بشكل كبير من آثار جائحة «كوفيد 19».

وبالنظر إلى التوزيع العمري للمراجعين للعيادات الخارجية، فقد وجد أن أكثرهم من الفئة العمرية 25- 44 سنة، يليها الفئة العمرية 45 – 64، ثم الفئة العمرية 4 – 15، مع الإشارة إلى أن من هؤلاء المراجعين كان منهم 4.1 % من الفئة العمرية أقل من عام، ثم بنسبة 4.3 % من الفئة العمرية من 1 - 4 سنوات.

وبدراسة أسباب تلك المراجعات للعيادات الخارجية، فقد وجد أن المراجعين قد تلقوا الخدمات الصحية لمعالجة الأمراض ضمن 20 تخصصاً من الأمراض المختلفة، منها أمراض الجهاز الهيكلي والعضلي بنسبة 11.3 %، ثم أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10.4 %، ثم أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي بنسبة 6.8 %، ثم أكواد الأمراض غير المحددة 6.42 %.

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