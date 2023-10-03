سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد ماجد الغرير

المصدر: رأس الخيمة - البيان، وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء، في وفاة أحمد ماجد أحمد الغرير. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المطينة بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.

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