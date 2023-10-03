بلدية دبي تفوز بـ«جائزة النجوم الصاعدة للسلامة»

المصدر: دبي ـ البيان

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حصدت بلدية دبي للمرة الثانية على التوالي، المركز الأول في جائزة النجوم الصاعدة للسلامة لعام 2023.

وتهدف الجائزة الصادرة عن مجلس السلامة الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكريم القادة المستقبليين من فئة الشباب في مجال الصحة والسلامة ممّن يبتكرون ويسعون لتطوير مؤسساتهم وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

جهود مميزة

ومنحت الجائزة هذا العام لمحمد المرزوقي، مهندس سلامة في البلدية، تقديراً لجهوده المميزة في مجال الصحة والسلامة، ودوره في تعزيز مفاهيم السلامة والتحسينات في بيئة العمل والمجتمع، حيث تعكس الجائزة التزام بلدية دبي المستمر بتحسين معايير السلامة والجَودة في المنطقة.

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