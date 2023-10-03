اختتام دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، ختام دورة «تأمين الفعاليات» التخصصية التي نظمتها شرطة دبي، بالتعاون مع مختصين من المملكة المتحدة.

وأكد اللواء المزروعي في كلمة له أهمية تنسيق الجهود، وتعزيز تبادل الخبرات بين كافة الشركاء في مختلف الفعاليات، بما يعزز مستوى الأداء، ويسهم في تحقيق الأهداف.

وأوضح أن الدورة استهدفت تطوير كفاءة وقدرات الكوادر الأمنية، والشركاء العاملين من مختلف القطاعات العاملة في تأمين الفعاليات، وتمكينهم عبر تزويدهم بالمعرفة ومهارات التعامل مع التحديات، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للجميع في مواقع الفعاليات.

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