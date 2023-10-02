ترأس اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء
حمدان بن محمد: لدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم
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حمدان بن محمد: ترأست اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وأكدنا خلاله على رسائل رئيسية تحدد تفاصيل مشاريعنا المستقبلية
الرسالة الأولى:
المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع إماراتية نوعية في قطاع الفضاء
الرسالة الثانية:
نريد أن نكون لاعباً رئيسياً في صناعة مستقبل استكشاف الفضاء
الرسالة الثالثة:
هدفنا دائماً ابتكارات جديدة لرفع اسم الإمارات ومشاريع نوعية تخدم البشرية
ولدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم
-في 2024، سيتخرج رائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي ليكونا جاهزين لخوض مهمات فضائية جديدة
-وفي 2024، سنطلق القمر الصناعي الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة ... قمر يحمل اسم محمد بن زايد
-مساعينا للوصول للقمر مستمرة من خلال مهمة "المستكشف راشد 2"
مازلنا في بداية الطريق ... والقادم أفضل لمسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية.