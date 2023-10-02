حمدان بن محمد: لدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم

المصدر: البيان

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حمدان بن محمد: ترأست اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وأكدنا خلاله على رسائل رئيسية تحدد تفاصيل مشاريعنا المستقبلية

الرسالة الأولى:

المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع إماراتية نوعية في قطاع الفضاء

الرسالة الثانية:

نريد أن نكون لاعباً رئيسياً في صناعة مستقبل استكشاف الفضاء

الرسالة الثالثة:

هدفنا دائماً ابتكارات جديدة لرفع اسم الإمارات ومشاريع نوعية تخدم البشرية

ولدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم

-في 2024، سيتخرج رائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي ليكونا جاهزين لخوض مهمات فضائية جديدة

-وفي 2024، سنطلق القمر الصناعي الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة ... قمر يحمل اسم محمد بن زايد

-مساعينا للوصول للقمر مستمرة من خلال مهمة "المستكشف راشد 2"

مازلنا في بداية الطريق ... والقادم أفضل لمسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية.

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