ترأس اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء

حمدان بن محمد: لدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم

المصدر:
  • البيان
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حمدان بن محمد: ترأست اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وأكدنا خلاله على رسائل رئيسية تحدد تفاصيل مشاريعنا المستقبلية 

الرسالة الأولى: 
المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع إماراتية نوعية في قطاع الفضاء
الرسالة الثانية: 
نريد أن نكون لاعباً رئيسياً في صناعة مستقبل استكشاف الفضاء
الرسالة الثالثة: 
هدفنا دائماً ابتكارات جديدة لرفع  اسم الإمارات ومشاريع نوعية تخدم البشرية 

ولدينا محطات كبيرة في مسيرتنا نحو معانقة النجوم 

-في 2024، سيتخرج رائدي الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي ليكونا جاهزين لخوض مهمات فضائية جديدة 

-وفي 2024، سنطلق القمر الصناعي الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة ... قمر يحمل اسم محمد بن زايد 

-مساعينا للوصول للقمر مستمرة من خلال مهمة "المستكشف راشد 2" 

مازلنا في بداية الطريق ... والقادم أفضل لمسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية.

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