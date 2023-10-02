"طرق دبي" تفتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة 13 من جائزة دبي للنقل المستدام

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فتح باب التسجيل لتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشر، التي تقام تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وبالإمكان التسجيل والمشاركة اعتباراً من اليوم 2 أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الجاري، وتعد الجائزة إحدى مبادرات الهيئة التي تسعى من خلالها إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، على المساهمة في توفير تنقّل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وتماشياً مع تزايد المشاركات من القطاعين الحكومي والخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع عام الاستدامة 2023 لدولة الامارات. تم التحديث على الدورة الثالثة من الجائزة، عبر إعادة هيكلة فئات الجائزة وتوسعها لتشمل ثلاث فئات رئيسية (بدلا من فئتين)، والتي أصبحت كالآتي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص.

وعلى نحو متصل، قال حسين البنا، رئيس اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تعتبر جائزة النقل المستدام من الجوائز العريقة التي تحظى بشعبية واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية بمختلف فئاتها، نظراً لدورها المحوري في تثمين الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في منظومة النقل، باعتبارها مستقبل الإنسان، وسعيها المستمر نحو ترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية".

وأضاف البنا: "حرصت الهيئة على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين بالمشاركة في الدورة الثالثة عشر من الجائزة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة في دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة".

وأكد البنا على أن الدورة الثالثة عشر من الجائزة ستحصد مشاركة واسعة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت 140 مشاركة، نظراً لتنوع فئات المشاركة وتوسيع باب المشاركة في فئة البحث والتطوير، والتي من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير من والأفراد والمؤسسات في المجال الأكاديمي.

وتدعو الهيئة جميع الراغبين في المشاركة والتسجيل في الجائزة بجميع فئاتها، إلى دخول الموقع الإلكتروني للجائزة.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات أعادت هيكلة فئات الجائزة وجوائزها في الدورة الثالثة عشر، هي كالآتي:

1. فئة المبادرات: وتندرج تحت هذه الفئة خمس جوائز، هي: جائزة النقل المستدام المتميز، وجائزة المبادرات في إدارة التنقل، وجائزة المبادرات في سلامة التنقل، وجائزة المبادرات في الحفاظ على البيئة، وجائزة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، وبالإمكان المشاركة في تلك الفئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2. فئة البحث والتطوير، وتنرد تحت هذه الفئة جائزتنا، هما: جائزة أفضل بحث/ مشروع طلابي، وجائزة أفضل بحث/مشروع أكاديمي. وبالإمكان المشاركة في هذه الفئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3. فئة التكريم الخاص، ويندرج تحت هذه الفئة 3 جوائز، هي: جائزة أفضل استشاري في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل مقاول في مجال الاستدامة، وجائزة أفضل شريك في مجال الاستدامة، وتقتصر المشاركة في هذه الفئة على المشاركين من داخل دولة الامارات.

وتعد جائزة دبي للنقل المستدام تطبيقا عمليا لاستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الساعية إلى تعزيز العمل برؤيتها المتمثلة بـ الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، بما يتلاءم والتطور الحاصل في إمارة دبي في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

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