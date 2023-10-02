طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:22والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:00.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند 18:19 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 90 35

دبي 38 28 90 40

الشارقة 38 28 90 35

عجمان 39 29 90 45

أم القيوين 37 26 90 45

رأس الخيمة 38 27 85 35

الفجيرة 35 30 80 45

العـين 39 26 65 20

ليوا 38 27 90 50

الرويس 37 26 90 50

السلع 38 27 90 40

دلـمـا 36 30 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 35

أبو موسى 36 31 85 35.

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