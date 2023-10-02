في أقل من 36 ساعة.. شرطة الشارقة تضبط آسيوياً قتل آخر

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في أقل من 36 ساعة من ضبط شخص آسيوي متهم بقضية قتل.

وتفصيلاً؛ ورد بلاغ لغرفة العمليات مساء السبت الماضي بوجود شخص متوفــــى، مُلقى على الأرض في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة؛ وعليه انتقلت الدوريات الأمنية والجهات المعنية الأخـــرى إلى الموقع، إذ تبين أن المجني عليه قد تعرض لطعن بآلة حادة أدت إلى وفاته على الفور.

مباشرة

وباشرت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية عملياتها في البحث والتحري والاستدلال لتحديد هوية المجني عليه والجاني، وفي أقل من 12 ساعة تم تحديد هوية الجاني الذي تبين أنه مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، وفي كمين محكم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي تم إلقاء القبض عليه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الجريمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى القضاء.

حماية

وتؤكد شرطة الشارقة بأن حماية الأفراد تأتي في مقدمة أولوياتها، وأمن المواطنين والمقيمين يعتبر بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه بأي حال من الأحوال، إذ أنها وبكوادرها ذات الكفاءة والخبرة العالية من أجهزة التحريات والمباحث الجنائية لا تذخر جهداً في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وارتكاب الجرائم مهما كان نوعها.

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