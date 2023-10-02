2355 مستشفى وعيادة ومركز صحي في أبوظبي بسعة 8900 سرير

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أظهرت الخطة التشغيلية في دائرة الصحة ـ أبوظبي أن عدد الأسرة الطبية في الإمارة بلغت حاليا 8900 سرير في 65 مستشفى و1520 مركز صحي و770 عيادة طبية، كما تضم إمارة أبوظبي 950 صيدلية عاملة، وتضع الدائرة استدامة القوى العاملة الصحية والتوطين وتمكين العنصر البشري والاستثمار في الكوادر الطبية والارتقاء بكفاءاتهم ضمن أبرز أولوياتها.

وبحسب دائرة الصحة، توفر خطة الطاقة الإستيعابية في الإمارة الرعاية الصحية عن طريق منهجيتها والأدوات والمبادرات الواردة فيها، في إطار الخطط التي تدعم مهمة التنمية المستدامة لنظام الرعاية الصحية فيها، وقد تم تصميم الخطة للقطاع الصحي لمساعدة إمارة أبوظبي على الاستجابة لمتطلبات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية، وإنشاء ثقافة تخطيط الرعاية الصحية وتقديم مبادئ توجيهية وخطط محددة للطاقة الإستيعابية وتوفيرها، ومن المقرر تحديث الخطة قريبا.

وقد أعدت دائرة الصحة الدراسة الإستبيانية للمنشآت الصحية ليست لتقييم الأداء ولكنها دراسة أستبيان من شأنها أن تلتقط بدقة أحدث المعلومات عن جميع المنشآت والخدمات الصحية في أبو ظبي، وسوف تستخدم هذه الدراسة لتحسين فهم الطاقة الاستيعابية والمتطلبات المستقبلية للنظام الصحي في مدينة أبو ظبي، وستتاح نتائج الدراسة الاستبيانية للجميع، وتتطلع الدائرة إلى التعاون الكامل من قبل أصحاب المنشآت ومدرائها مشغليها في تخطيط مستقبل خدمات الرعاية الصحية في أبو ظبي، والمشاركة إلزامية، ويطلب من مدرائها و مشغليها استكمال الدراسة الأستبيانية بأكملها.

كما وضعت دائرة الصحة خارطة مواقع المنشآت الصحية وهي عبارة عن أداة خرائط جغرافية تعطي تصور واضح للقدرات الحالية والمستقبلية في القطاع الصحي في الإمارة، بالإضافة إلى إبراز الأراضي الحكومية المتاحة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة، وتتيح الخرائط للمستثمر التصفح والبحث عن الخدمات الصحية المتاحة في كل منطقة، بالإضافة إلى عرض تفاصيل التطوير المستقبلي للمنشآت الصحية، كما تتيح الأداة القدرة للمستثمرين في تحديد مواقع المنشآت الصحية والتحقق من المعلومات التشغيلية والخدمية المتعلقة بأي منشأة لمساعدة المستخدمين في البحث عن الرعاية الصحية المناسبة لهم والمستثمرين لدراسة السوق.

دعوة للتسجيل في منصة «كوادر»

دعت دائرة الصحة ـ أبوظبي، جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية للتسجيل في ذكية لإدارة الكوادر الصحية في أبوظبي، وهي قاعدة بيانات القوى العاملة الصحية لتسهيل اجتذاب المواهب والعمل والعيش في الإمارة.

وذكرت الدائرة على أن «كوادر» هي منصة ذكية لاستقطاب القوى العاملة الصحية واستبقائها وتسهيل عملية البحث عن الكادر الطبي، وتحتوي المنصة على مجموعة متكاملة من المميزات والوظائف التي تلبي احتياجات المتخصصين في الرعاية الصحية الباحثين عن عمل ومزودي الرعاية الصحية من داخل إمارة أبوظبي وخارجها، وتساعد المنصة أيضا على مواصلة تعزيز قدرات القطاع الصحي وبناء القوى العاملة الصحية المؤهلة مع مراعاة أولويات التوطين والطلب المتزايد على تخصصات محددة.

وحول مزايا التسجيل في المنصة، أشارت الهيئة إلى أن المنصة الذكية التي تهدف إلى استقطاب القوى العاملة الصحية من جميع أنحاء العالم واستبقائها تسلط الضوء على احتياجات القوى العاملة الصحية المتغيرة، والطلب المتزايد على بعض التخصصات وأولويات التوطين لإمارة أبوظبي، وتمكن المتخصصين في الرعاية الصحية على مستوى العالم من الوصول إلى الوظائف المتاحة والتحقق من أهلية تراخيصهم واستكشاف أبوظبي كوجهة للعمل في قطاع الرعاية الصحية تمكن جميع مزودي الرعاية الصحية في الإمارة من تصنيف المرشحين الإماراتيين وغير الإماراتيين وذلك لارتباطها بنظام التراخيص الطبية التابع لدائرة الصحة.

ويمكن التسجيل عبر الرابط الالكتروني : https://adhkawader.doh.gov.ae/dohae

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