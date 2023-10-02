فريق "مسبار الأمل" يتوّج بجائزة "لوريلز" من الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

المصدر: وام

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منحت الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، جائزة لوريلز للإنجاز الجماعي لعام 2023، وذلك خلال الدورة الرابعة والسبعين للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية IAC-2023 في العاصمة الأذربيجانية باكو، تقديرا لجهودهم ومساهمتهم في إثراء المجتمع العلمي الدولي بالكثير من البيانات المهمة والدقيقة عن كوكب المريخ، والتي ساهمت في رسم خريطة كاملة لغلافه الجوي، إلى جانب الكشف عن ملاحظات غير مسبوقة لقمر المريخ الأصغر "ديموسط.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «هذا التكريم من الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية يسلط الضوء على تعاوننا الدولي الاستثنائي، والذي يجمع فريقا متماسكا من جميع أنحاء العالم للعمل معا بهدف واحد يتمثل في إنشاء مشروع تحولي حقيقي يساهم في تقدم أمة بأكملها على جميع الصعد في مجالات علوم الفضاء والبحوث والابتكار التكنولوجي».

وقد طُورت مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، أول مهمة فضائية لاستكشاف كواكب في الفضاء العميق تقودها دولة عربية، من قبل فريق دولي مكون من أعضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP) في جامعة كولورادو بولدر، ومختبر علوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا؛ حيث تمت إدارة الفريق جنبا إلى جنب مع علماء من الولايات المتحدة وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة كفريق واحد متكامل لتقديم مهمة لكوكب خارجي بنهج مبتكَر في تصميم المهمة وإدارتها وتنفيذها.

وتُقدم الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA) جائزة لوريلز للإنجاز الجماعي سنويا، والتي تعد أعلى تقدير للفريق في الأكاديمية، وإحدى الجوائز المرموقة على الساحة الدولية في مجال الملاحة الفضائية.

وشمل تكريم فريق "مسبار الأمل" من قبل الأكاديمية كلاً من معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من الفريق القيادي للمشروع.

أما من الفريق العلمي فشمل التكريم كلاً من حصة المطروشي، وحور المازمي، ونورة المهيري، ومريم الشامسي، وخالد بدري، وإيمان الطنيجي، وفاطمة لوتاه ومريم سويف ..ومن الفريق الهندسي فقد كرمت الأكاديمية المهندسين محسن العوضي، وسهيل الظفري، وعمران الحمادي، وحمد الحزامي، وخلود الهرمودي، ومحمود آل ناصر، وزكريا الشامسي، وأحمد الشحي، وعمر الشحي، وعلي السويدي، ومحمد خوري، وعائشة شرفي ومحمد ولي.

وتأسست الجائزة عام 2011 بهدف تقدير الأداء الاستثنائي والإنجازات لفرق من العلماء والمهندسين والمديرين في مجال الملاحة الفضائية وتعزيز استخدامها السلمي والدولي، ومن بين الفرق التي توجت بالجائزة سابقاً فريق «أريان 5» عن إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي وفريق مسبار «باركر سولار».

وبهذه المناسبة، أعرب دانييل بيكر، مدير مختبر الفيزياء الجوية والفضائية في جامعة كولورادو بولدر، عن فخره الكبير بترشح فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لهذ الجائزة المرموقة، مشيرا إلى أن الفريق الدولي المكون من 450 خبيرًا ومهندسًا وعالمًا قد ساهموا في تطوير وتشغيل المهمة بكفاءة وابتكار عاليين. وأكد أن هذه الجهود المشتركة ساهمت في تعزيز فهمنا للغلاف الجوي للمريخ.

وتعد مهمة «مسبار الأمل»، ثمرة سنوات من العمل والتعاون الدولي، حيث بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، جهودها لنقل المعرفة والتطوير في مجال الفضاء بمشاركة مهندسين إماراتيين وخبراء عالميين لتعزيز قدراتها في تصميم وتصنيع المركبات الفضائية.

وتحمل المركبة الفضائية ثلاث أدوات علمية لجمع معلومات عن الغلاف الجوي للمريخ، فيما يبلغ وزن المركبة الفضائية حوالي 1350 كيلوغرامًا، أي ما يعادل سيارة دفع رباعي صغيرة، وقد تم تصميمه وتطويره من قبل مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركاء أكاديميين من مؤسّسات عالمية رائدة، ومنها مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو- بولدر، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي.

ويدرس مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الغلاف الجوي للمريخ والعلاقة بين الطبقتين العليا والسفلى فيه ويساهم في رفد المجتمع العلمي الدولي برؤية شاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات ومواسم مختلفة، كما يتم إصدار البيانات العلمية كل ثلاثة أشهر مع إتاحتها مجانا للباحثين والمهتمين والمجتمع العلمي الدولي.

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