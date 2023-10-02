"كهرباء دبي" تعلن تشغيل الوحدة الثانية من المرحلة الرابعة ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تشغيل الوحدة الثانية من عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للطاقة. وتصل استثمارات المرحلة الرابعة إلى 15.78 مليار درهم. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتعد المرحلة الرابعة )بقدرة 950 ميجاوات) أكبر مشروع في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تشكل مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتِج المستقل للطاقة، أهم الأسس لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ومع تشغيل الوحدة الثانية بقدرة 200 ميجاوات من عاكسات القطع المكافئ ضمن المرحلة الرابعة، بلغت القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,627 ميجاوات، وارتفعت القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة إلى 15,117 ميجاوات."

وأضاف معالي الطاير:" يندرج مشروع المرحلة الرابعة من المجمع ضمن جهود الهيئة لزيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزينها، حيث تعمل على تنفيذ مشروعات أخرى لتخزين الطاقة تشمل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، ومشروع "الهيدروجين الأخضر" لإنتاج وتخزين الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية".

يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا باور" شركة "نور للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من المجمع، حيث تمتلك الهيئة 51% من الشركة بينما تمتلك "أكوا باور" 25% و"صندوق طريق الحرير" الصيني 24%.

تستخدم المرحلة الرابعة من المجمع ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (ثلاث وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها)، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وقد تم حتى الآن تشغيل 717 ميجاوات من هذه المرحلة التي تعد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار الساعة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي، أما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ فقد تم تركيب اكثر من 63,600 من أحواض عاكسات القطع المكافئ(PT) ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا العاكسة(heliostats) التي تتبع حركة الشمس.

وقد بلغت نسبة الإنجاز الكلي للأعمال الانشائية من مشروع المرحلة الرابعة 100% للبرج الشمسي بقدرة 100 ميجاوات والوحدة الأولى من عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و217 ميجاوات من الألواح الشمسية، و 100% من الوحدة الثانية من عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات، و %87.1 من الوحدة الثالثة من من عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات و33 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية.

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