رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام والبيان

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‏كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة عيدهم الوطني الـ74، ونشر سموه تدوينة في حسابه عبر منصة «إكس»: «نهنئ قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة عيدهم الوطني الـ74، ونتمنى لهم المزيد من الرخاء والسلام. إننا نتقاسم علاقات استراتيجية وثقافية طويلة الأمد مع الصين، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وتعاوننا من أجل مستقبل أفضل لشعبينا والعالم».

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التدوينة بمقطع فيديو قال فيه سموه: «علاقتنا بالصين والتجارة الصينية ممتدة من آلاف السنين عن طريق الحرير تصل الشرق بالغرب، والغرب بالشرق، وأجدادنا كانوا يتعرفون لأننا بلد تجاري».

وأضاف سموه: «هناك تشبيه بين شنغهاي ودبي، نحن تعلمنا من الصين السرعة في العمل، ولهذا نحن سريعين في العمل، وكذلك تبادلنا الزيارات وكنت حريصاً أن أزور الصين قبل 30 سنة مع الشيخ زايد في زيارة رسمية وبعدها زرتها خلال عام واحد 3 مرات وهذا يعني أنني أحببت البلد وأحببت شعبها».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حكومة وشعب الصين بمناسبة الوطني الـ 74 .وأشار سموه إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الإمارات والصين. وقال سموه في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»: «نبارك للحكومة والشعب الصيني بمناسبة يومهم الوطني ... الصين تقدم اليوم نموذجاً عالمياً يستند على سجل حافل بالإنجازات على مختلف المستويات، فخورون في دبي ودولة الإمارات بعلاقتنا التاريخية والاستراتيجية مع الصين ونتطلع لمزيد من التعاون البناء لتحقيق الاستقرار والرفاه والازدهار».

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً بالذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً بالذكرى الـ 74 لتأسيس الجمهورية، الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، والإمارات هي الشريك التجاري الأول للصين عربياً في التجارة غير النفطية».

وأضاف سموه: «شهدنا العام الماضي نمواً تجارياً بنسبة 27 % لتصل التجارة غير النفطية إلى 284 مليار درهم بين البلدين. تجمعنا مع الصين العديد من الأهداف والتطلعات المشتركة للمستقبل، نعمل اليوم على ترسيخ هذه العلاقة وتنميتها اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، ونتمنى للشعب الصيني دوام الازدهار والنماء».

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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