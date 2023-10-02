مطارات دبي تستقبل الصينيين بالهدايا

المصدر: دبي - البيان

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في إطار تعزيز العلاقات الودية والتبادل الثقافي بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، استقبالاً خاصاً واستثنائياً للمسافرين الصينيين القادمين عبر مطارات دبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 74 لجمهورية الصين الشعبية.

ورحب عدد من مأموري جوازات إقامة دبي ممن يتحدثون اللغة الصينية، بالمسافرين من الجالية الصينية، فيما أضيئت البوابات الذكية باللون الأحمر الذي يحاكي لون العلم الصيني، كما تم توزيع الشوكولاته والهدايا التذكارية التي تشمل دبابيس مزينة بالعلمين الإماراتي والصيني، وأوشحة وبطاقات تهنئة، في خطوة تهدف إلى التعبير عن التقدير والاحترام للشعب الصيني، وتعكس روح التعاون والصداقة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

مبادرة

وأعرب الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن سعادته بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والتبادلات الثقافية بين الإمارات وجميع دول العالم، وخصوصاً مع جمهورية الصين الشعبية، التي تحظى بعلاقات وثيقة ومتنامية مع الدولة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الدولية، وتكريس أطر التبادل الثقافي والاحترام المتبادل بين مختلف الثقافات والشعوب.

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