رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء نيجيريا وقبرص وبالاو والحاكم العام لتوفالو بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نيكوس خريستودوليدس.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سورانجل ويبس جونيور.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى توفيغا فايالو فالاني الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى توفيغا فايالو فالاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كوسيا ناتانو رئيس وزراء توفالو.

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