«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض نتائج المشاريع التحولية

المصدر: دبي - البيان

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برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعاً استعرض خلاله نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول من عام 2023، واطلع خلاله على نتائج الدورة الأولى من المشاريع التحولية الكبرى للعام «2022 - 2023»، وناقش نتائج المشاريع التحولية الـ 3 التي تتضمن: «الصحة النفسية المجتمعية»، و«الرعاية الافتراضية بتقنية الميتافيرس»، و«النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات».

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع لعام 2023 نتائج تنفيذ الدورة الأولى من المشاريع التحولية الكبرى والتي تتضمن 3 مشاريع، وتم استعرض نتائج المستهدفات الرئيسية المرتبطة بالمشاريع، وتم مناقشة أبرز المستهدفات المرحلية المرتبطة بها وأبرز الدروس المستفادة، كما ناقش مقترحات المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023 - 2024)، وتم استعراض مجالاتها وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031.

وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول من عام 2023، وجرى استعراض ومناقشة أبرز النتائج والتحديات ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الاستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء خلال الاجتماع حرص المؤسسة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز أداء جميع الوحدات التنظيمية والمنشآت الصحية ومختلف قنوات تقديم الخدمة في المؤسسة، كما شدد على أهمية المضي قدماً في تحسين الجودة والفعالية والتميز في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الممارسات الصحية للمجتمع وبشكل مستدام بما يساهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويوفر نظاماً صحياً متقدماً ومتكاملاً لمختلف فئات المجتمع، مثمناً جهود جميع أعضاء المجلس ودورهم المحوري في تقديم الدعم والتوجيه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وبدوره، أشاد الدكتور يوسف محمد السركال بالمخرجات التي تحققت خلال استعراض نتائج الدورة الأولى من المشاريع التحولية ونتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول من 2023، مشيراً إلى أهمية تطبيق التجارب الناجحة وتبني أفضل الممارسات، والعمل بتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعزز الصحة والرعاية الطبية في الدولة من خلال مواصلة الابتكار والتحسين المستمر، والتكيف مع التحولات العالمية والتحديات الصحية المستقبلية، عبر تعزيز الجاهزية والاستعداد للمستقبل بما يسهم في استدامة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز المستوى العام لخدمات الرعاية الصحية.

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