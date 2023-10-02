تكريم 36 فائزاً بمنافسات البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الحفل الختامي لمنافسات البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023 التي نظمتها الوزارة، في جامعة الشارقة بالتعاون مع كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة، حيث كرم الطلبة الفائزين الذين تنافسوا في 17 مسابقة، إلى جانب تكريم لجان التحكيم والإشراف والتنظيم والمتطوعين، وبلغ عدد الفائزين بالميداليات الذهبية بالبطولة 36 طالباً وطالبة.

حضر الحفل الختامي للمسابقات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، وأ.د حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وأ.د يوسف الحايك نائب المدير للشؤون الأكاديمية في جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، إضافة إلى حشد كبير من المسؤولين والطلبة والأكاديميين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الطلبة الفائزين في المسابقات التي أقيمت في أجواء تنظيمية مميزة ومحفزة. وأثنى على أدائهم وأشاد بالمستويات والتنافسية العالية التي أظهروها في سعيهم للفوز بالمسابقة. وأشار معاليه إلى ضرورة الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، باعتباره أحد المجالات المعرفية الأساسية التي توليها الدولة أهمية خاصة، لاسيما ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

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