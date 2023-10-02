الإمارات تشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

المصدر: القاهرة ـ وام

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ترأس المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت بمقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية.

تم خلال الاجتماع موافقة المجلس على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتكليف أمانة المجلس باستكمال العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

كما تم مناقشة المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول في قطاع الطاقة وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين، وأوصى المجلس باستكمال عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

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