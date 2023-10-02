37 طائرة مساعدات إماراتية منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا

المصدر: درنة - البيان ووام

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واصلت دولة الإمارات تسيير جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات إعصار دانيال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وبلغ عدد الطائرات منذ انطلاق الجسر وحتى أمس 37 طائرة حملت على متنها 815 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وخصوصاً الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.

وأسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة في العثور على 166 مفقوداً في درنة بليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضرراً.

وأوضحت وزارة الداخلية، أمس، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي أسهم بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام، حيث يتركز عمل الفرق الآن على ذلك إلى جانب مهم وهو التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث.

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