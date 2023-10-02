«كهرباء دبي» شريك رئيس للمسار في «COP 28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركتها كشريك رئيس للمسار في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP 28»، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية المتمثلة باختيار الهيئة لتكون ركيزة محورية في أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي».

وأكد معاليه أن هذه الثقة تكسب الهيئة مزيداً من الزخم لمواصلة جهودها الدؤوبة لتعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات على مستوى العالم في الميادين كافة، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

وأضاف معالي الطاير: «نفخر بكوننا أحد الشركاء الفاعلين في استضافة العالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، في الحدث الأبرز للدولة في 2023، ومساهماً أساسياً في نجاح هذا الحدث العالمي الذي يسلط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية في مجال العمل المناخي. وبينما نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف «COP 28»، فإننا على ثقة بأن دولة الإمارات ستنظم أنجح مؤتمر بيئي عالمي، ليؤكد الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة لمسألة التصدي للتغير المناخي».

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