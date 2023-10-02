تخريج أعضاء النسخة الـ5 من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مركز الشباب العربي، تخريج 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، وذلك في ختام فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بنسخته الـ5، والذي نظمه المركز على مدار 3 أسابيع بالتعاون مع 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمته في حفل التخريج: «اليوم وعبر الرعاية الكريمة والدعم الكبير من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي، وإيمان القيادة بالاستثمار في الإنسان، كأولوية مطلقة، وهي الرؤية التي بنيت عليها دولة الإمارات بفضل الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يواصل المركز السير على هذا النهج عبر تمكين الشباب من أدوات ومقومات النجاح الممكنة في مجال الإعلام وغيره من قطاعات التنمية الواعدة».

وأكد أن برنامج القيادات الإعلامية العربية، بات حاضناً مهماً لتطوير القدرات المهنية للإعلاميين الشباب في العالم العربي، مشيراً إلى تمكن البرنامج من بناء قدرات أكثر من 400 شاب وشابة من المواهب الواعدة في مختلف تخصصات ومجالات العمل الإعلامي، إضافة إلى إسهامه في التعريف برؤية وأهداف المركز عبر انتشار صداه بشكل كبير بحكم تفاعله مع الإعلاميين والمؤثرين.

شكر

وتوجه بكلمة شكر لشركاء البرنامج في مختلف المؤسسات الإعلامية التي سخرت إمكاناتها للاستثمار في طاقة الشباب وسلم مندوبيها المشاركين في الحفل درع المركز التقديرية، كما هنأ أعضاء برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بتخرجهم في البرنامج التدريبي، وحثهم على التمسك بالقيم الإنسانية وخدمة مجتمعاتهم قائلاً: «مع مواصلتكم مسيرتكم المهنية في مجال الإعلام، فمن الضرورة أن يتذكر أن أهم ما يرفع قدر الإنسان تمسكه بالقيم الإنسانية ولا بد من أن نعتز بقيمنا العربية والإسلامية الأصيلة، قيم الكرم والتواضع والتسامح والعطاء، وكلما كنا متمسكين بها، استطعنا أن نوصل صورة متكاملة عن بلداننا ومجتمعاتنا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز