داوود الهاجري لـ«البيان»: 48 ساعة لإنجاز تراخيص بناء الفلل المتوافقة مع «كود دبي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي أن 60 % من تراخيص البناء الجديدة للفلل السكنية في النصف الأول من العام الجاري صدرت خلال 48 ساعة فقط، وهي للطلبات المتوافقة مع «كود دبي»، وأشار إلى أن عدد طلبات تراخيص البناء في النصف الأول من العام الجاري بلغ 35 ألف طلب بزيادة 25 % عن الفترة ذاتها العام الماضي.

وقال الهاجري في تصريحات لـ«البيان»: «نسعى دوماً لتوظيف أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد، حيث طبقنا مؤخراً تقنية التدقيق الآلي على مخططات البناء المقدمة للترخيص باستخدام تقنيات «E-checking» للمباني المصممة باستخدام نمذجة معلومات البناء BIM، والتفتيش الذكي على أعمال البناء والإنشاءات، ودعم أنظمة وأساليب البناء الحديثة».

زيارات ميدانية

وأضاف: «يقوم فريق متخصص في بلدية دبي، بزيارات ميدانية في مواقع الإنشاء، بهدف التدقيق على الأعمال الجارية، واستعراض الإجراءات الرقابية على المواقع قيد الإنشاء، وخدمات التدقيق الإنشائي، وكذلك التفتيش الدوري لمواقع الإنشاء، وتطبيق معايير السلامة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية في النصف السنوي الأول من العام الجاري 47 ألفاً و842 زيارة».

تواصل

وتابع الهاجري: يأتي ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها قيادات البلدية، لتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين. كما تعمل بلدية دبي بشكل وثيق مع الاستشاريين والمقاولين لاتخاذ خطوات حقيقية نحو تقليل كميات النفايات الإنشائية، التي تنتج عن مواقع البناء في سبيل دعم جهود الاستدامة والمواءمة مع خطط بلدية دبي الاستراتيجية في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن جميع مبادرات بلدية دبي، تهدف إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، من خلال تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وسرعة إنجاز الخدمات، وتعزيز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية، وتحقيق رؤيتها بأن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، من خلال تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

نافذة موحدة

وأشار المدير العام لبلدية دبي إلى إطلاق نظام النافذة الموحدة لتراخيص البناء، والذي يمكن من خلاله إجراء معاملات تراخيص البناء لدى جميع جهات الترخيص، والتي تشمل بلدية دبي، وسلطة دبي للتطوير، و«تراخيص»، إضافة إلى الجهات المزودة للخدمات، مثل «كهرباء دبي»، وشركات الاتصالات، والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات من خلال نظام واحد، وعن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية، بدلاً من استخدام أنظمة متعددة، كما كان متبعاً سابقاً، وهو ما يوفر الوقت والجهد على الاستشاريين والمقاولين، إلى جانب «نظام دبي للتأهيل الهندسي»، الذي يختصر إجراءات تسجيل وتأهيل الاستشاريين والمقاولين والمهندسين، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، كما تم إطلاق «كود دبي الموحد للبناء»، واختصار خطوات البناء إلى 3 خطوات فقط، وهي: طلب رخصة البناء، والتفتيش الموحد، والإنجاز وتوصيل الخدمات.

نظام إلكتروني

وأضاف: أطلقت بلدية دبي مايو الماضي النظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في إمارة دبي، والذي صمم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين من خلال اختصار الإجراءات والتوافق مع «كود دبي» للبناء الجديد، وتطبيق التدقيق الآلي باستخدام «نمذجة معلومات البناء - Building Information Modelling»، مشيراً إلى أن إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار جهود البلدية الرامية لترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء، وتوفير خدمات وحلول ذكية ومتكاملة، تُسهم في رفع جودة خدمات تراخيص ورقابة البناء وتطور هذا القطاع.

بناء مستدام

وتابع الهاجري: نحرص من خلال النظام الجديد على تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، عبر رقمنة الخدمات التي تسهل الإجراءات وتقدم تجربة متميزة للمتعاملين، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للابتكار والتميز، وتحقيق رؤية البلدية في تقديم خدمات رائدة تسهم في نمو المدينة وتميزها وخصوصاً في قطاع البناء، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتضمن العديد من المميزات والخصائص، التي تشمل: تحسين تجربة المتعاملين وجودة الخدمات عبر اختصار الخطوات وتقليل المرفقات المطلوبة للتقديم وبالتالي المعلومات المُدخلة ما يُمكن المُلاك من استخدام النظام لمتابعة الطلب بسهولة، فضلاً عن تقديم خدمات استباقية للمتعاملين وإمكانية الاعتماد التلقائي لبعض الخدمات، كما سيوفر النظام أدوات التدقيق الآلي للاستشاريين للتدقيق على التصاميم آلياً والتحقق من مطابقتها لاشتراطات كود دبي الموحّد للبناء، وتسهيل عملية استخلاص المعلومات آلياً من التصاميم والمخططات.

استدامة

نظّمت بلدية دبي سلسلة من الفعاليات والورش التعليمية والندوات العالمية التوعوية، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يصادف يوم 29 سبتمبر.

وأكد داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أن المبادرات والفعاليات التي تنظمها وتنفذها بلدية دبي للحد من هدر وفقد الغذاء، جزء من مهامها واستراتيجيتها لضمان أفضل مستويات الرفاهية وجودة الحياة، من خلال تطوير وتبني المفاهيم والممارسات المستدامة، التي تؤدي دوراً رئيساً في وفرة الغذاء ودعم الأنظمة الغذائية وضمان مرونتها واستدامتها.

ويأتي ذلك دعماً لأطر استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، الهادفة إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، والحفاظ على سلامة الغذاء.

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