بلدية دبي تنظم سلسلة من الندوات للحد من هدر وفقد الغذاء

المصدر: دبي - وام

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نظمت بلدية دبي سلسلة من الفعاليات والورش التعليمية والندوات العالمية التوعوية، وذلك تزامناً مع اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والـمهدر من الأغذية الذي يصادف يوم 29 سبتمبر من كل عام.

وهدفت البلدية إلى زيادة الوعي العام لدى أفراد المجتمع بشأن هدر وفقد الغذاء وتغيير الممارسات الحالية وتحسين نوعية وجَودة الحياة لقاطني إمارة دبي وزوارها مع المساهمة في حماية البيئة المحلية والعالمية وتعزيز جودتها.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن المبادرات والفعاليات التي تنظمها وتنفذها بلدية دبي للحد من وهدر وفقد الغذاء جزء من مهامها واستراتيجيتها لضمان أفضل مستويات الرفاهية وجودة الحياة من خلال تطوير وتبني المفاهيم والممارسات المستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي دعماً لأطر استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي الهادفة إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي والحدّ من الفقد والهدر والحفاظ على سلامة الغذاء.

وقال إن بلدية دبي تسعى عبر جهودها إلى الإسهام الإيجابي والاستراتيجي في الحد من الأثر البيئي الناتج عن انبعاثات الغازات والبصمة الكربونية في قطاع الأغذية والزراعة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

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