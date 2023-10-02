نهيان بن مبارك وراشد بن حميد يعزيان في وفاة أحمد الحبتور

المصدر: دبي - البيان

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قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة الفقيد المغفور له أحمد محمد أحمد الحبتور.

واستقبل خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وأقارب الفقيد، المعزين من الشيوخ والوجهاء والأعيان والمقيمين في مجلس العزاء بدبي. وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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