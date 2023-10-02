وكيل وزارة الدفاع: رافد معرفي في الإعلام العسكري

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، إن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة إلى جانب جهود وإخلاص أبناء الوطن كان لها كل الفضل في أن تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام وتقدير قادة دول العالم وشعوبها، وأكد أن المؤسسات الإعلامية الوطنية بكل أجهزتها ومكوناتها لعبت دوراً محورياً ومؤثراً بالتعاون مع أدوات المؤسـسـة العسكرية من الإعلام العسكري في نقل الصورة المشرفة عن دولة الإمارات إلى العالم وتقديم الدولة كنموذج فريد لطموح القيادة وإرادة العمل ومدرسـة في بناء الأمم.

حيث قال: «كان للرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة إلى جانب جهود وإخلاص أبناء الوطن كل الفضل في أن تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام وتقدير قادة دول العالم وشعوبها، فقد لعبت المؤسسات الإعلامية الوطنية بأجهزتها ومكوناتها كافة دوراً محورياً ومؤثراً بالتعاون مع أدوات المؤسـسـة العسكرية من الإعلام العسكري في نقل الصورة المشرفة عن دولة الإمارات إلى العالم، وقد نجح الإعلام في تقديم الدولة كنموذج فريد لطموح القيادة وإرادة العمل ومدرسـة في بناء الأمم».

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