قائد القوات البحرية: «الجندي» منبر إعلامي واعد ومتميز

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، إن مجلة «الجندي» شكلت منذ إصدارها الأول قبل 50 عاماً بناءً على توجيه سامٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منبراً واعداً ولاتزال تشكل رافداً توعوياً وعلى الصعد كافة، بما تقدمه من مقالات جلها يصب في روافد تثقيف وتوجيه البنية العسكرية على مستوى الإقليم والعالم، حيث قال: «لقد شكلت مجلة الجندي ومنذ إصدارها الأول قبل 50 عاماً بناءً على توجيه سامٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رعاه الله، منبراً واعداً وما زالت تشكل رافداً توعوياً وعلى الصعد كافة، بما تقدمه من مقالات جلها يصب في روافد تثقيف وتوجيه البنية العسكرية على مستوى الإقليم والعالم».

وأضاف: «إن هذا المنبر الواعد والمتميز في عطائه على مدى خمسين عاماً، حقق الهدف المنشود من إنشائه، فغدت مجلة الجندي منارة لكل جندي ومنتسب للقوات المسلحة، تجلو له مجاهل العلوم وعلى اختلاف أنواعها عسكرية كانت أم ثقافية أم تقنية أينما كانت وكيفما كانت، يتزاحم القراء على اقتنائها والتزود من معينها وعلى اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية».

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