«مدير مكتب وزير الدفاع»: تطور مستمر شكلاً ومضموناً

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، إن مجلة الجندي شهدت تطوراً مستمراً شكلاً وموضوعاً، مستغلة في سبيل ذلك أحدث التقنيات.

وأضاف المهيري في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لـ«الجندي»: إن المجلة اكتسبت خلال 5 عقود من عمرها احترام قرائها وإعجاب المطلعين عليها وتقدير المسؤولين لها. وفيما يلي نص الكلمة: «يسرني أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لمجلة الجندي بمناسبة الذكرى الخمسين لصدورها، مشيداً بما حققته من تطور عبر السنوات، إذ من الواضح أن هذه المجلة الرائدة في مجال تخصصها قد حددت منذ البداية هدفها، كما حددت بالمثل قارئها الذي تتوجه إليه بالمخاطبة، عبر ما تقدمه له من مواد عسكرية وثقافية متميزة.

وطوال هذه السنوات لم تَحِدْ عن الطريق الذي اختطته لنفسها تحقيقاً لخدمة وزارة الدفاع والقوات المسلحة. وقد حرصت دائماً على متابعة إنتاج المجلة، ولمست مواكبتها المستمرة للتقدم التقني الذي تشهده الصحافة العسكرية عالمياً، كما لمستُ التزامها بالجدية في التطرق للمواضيع العسكرية والثقافية التي تنشرها، وقبل هذا حرصها الدائم على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز