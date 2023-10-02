حاكم عجمان: وضعت بصمتها واتسمت بالمصداقية والدقة والشمول

المصدر: عجمان ـ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن «مجلة الجندي» منذ ميلادها الذي بلغ اليوم الـ50 عاماً استطاعت أن تضع بصمتها وتقول كلمتها وتقدم نفسها للقراء كافة من خلال التغطيات الإعلامية الشاملة التي تواكب الأحداث وعبر المقال والدراسات والبحوث والتقارير التي اتسمت بالمصداقية والدقة والعمق والشمول في المحتوى الذي تقدمه في المجالين الدفاعي والأمني، وكل ما يهم القارئ معرفته من كافة أنحاء العالم.

وقال سموه إن مجلة الجندي كانت ولم تزل أداة لا غنى عنها في مسيرتنا التنموية والسياسية ونافذة من نوافذ الإعلام الوطني الواعي الذي يعبر عن طموحات بلادنا ويعكس تقدمها.

وأضاف سموه: «خلال الـ50 عاماً لم يصبها الرهق، ولم يعترها الوهن، ولم يبطرها إنجاز حققته، الصعاب زادتها قوة وتصميماً والتحديات زادتها ألقاً وبريقاً كانت المرآة التي تعكس ما تراه دون تحريف أو تلوين، ودون تضخيم أو تهويل، حيث انتهجت المصداقية سبيلاً للارتقاء بالصحافة الوطنية والإعلام الهادف، لتنمية الوعي العسكري والأمني من خلال نخبة من الكتاب والخبراء والمتخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بالتهنئة بحلول اليوبيل الذهبي للمجلة، لكافة العاملين في كل الإدارات والأقسام وكل من أسهم في الارتقاء بهذا الإصدار المتميز في مسيرتها الحافلة والممتدة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

تهنئة

من جانبه، تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالتهاني والتبريكات لأسرة «مجلة الجندي» وقرائها الكرام بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها في أكتوبر عام 1973 عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطن ملتزمة بالمصداقية والموضوعية والمهنية لتكون علامة فارقة في تخصصها العسكري، وقد اكتسبت تلك المكانة المرموقة بالتزامها الصادق بالروح الوطنية الداعية للوفاء لدولتنا الغالية والولاء لقيادتنا الرشيدة وتعزيز قيم الاتحاد التي رسخها القادة المؤسسون ومواكبة مسيرة نهضة دولتنا لاسيما في عالم الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقال سموه إن مجلة الجندي نموذج للإعلام الوطني المسؤول الذي يعلي الهمم ويشحذ الطاقات ويرص الصفوف وينحاز للوطن وقضاياه الكبرى ويسهم بكل جد وبلا كلل أو ملل في تقديم خدمة صحفية وإعلامية مواكبة للأحداث ومسايرة للتطور الكبير الذي حدث في الإعلام.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها أسرة تحرير المجلة على مر السنوات لكي تكون «الجندي» منارة وإشراقة صحفية ومنبراً عريقاً وفريداً لإعلام عسكري متميز ورائد.

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