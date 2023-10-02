قائد القوات البرية: تواكب متطلبات العصر للوصول إلى قرائها

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية إن مجلة «الجندي» لم تغفل عن مواكبة متطلبات العصر الحديث، فقد لجأت إلى التحول الرقمي لضمان وصـولها إلى جميع قرائها وتحقيق أقصى فائدة مرجوة وهو تحقيق فهم واقعي للقطاع العسكري والأمني بأعلى معايير من الاحترافية والمهنية.

وأضاف قائد القوات البرية في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي»: «طوال خمسين عاماً مضـت، أثرتنا مجلة «الجندي» بمواضيع ذات أهمية في عدة مجالات دفاعية وأمنية عبر نشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول مواضيع تهم محيطنا الإقليمي والدولي، وأصبحت مرجعاً نستند لها في حياتنا العملية بما يخص المجال العسكري والأمني».

وفيما يلي نص الكلمة: «طوال خمسين عاماً مضـت، أثرتنا مجلة «الجندي» بمواضيع ذات أهمية في عدة مجالات دفاعية وأمنية عبر نشر دراسـات وبحوث وتقارير تتناول مواضـيع تهم محيطنا الإقليمي والدولي». وأضاف: «تكمل المجلة في هذا الشهر عامها الخمسين منذ تأسيسها في عام 1973 لم نفقد فيه اهتمامنا بقراءة العدد الجديد في كل مرة نظراً للتنوع الذي نلمسـه في كل عدد جديد».

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