أحمد بن طحنون: توثق الإنجازات المشرفة لقواتنا المسلحة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة أن مجلة «الجندي»، استطاعت وبكل فخر عبر ما نشرته من مقالات وأبحاث ودراسات، توثيق المحطات التاريخية والإنجازات المشرفة لقواتنا المسلحة الباسلة ومسيرة تطورها من قوة محدودة العدد والسلاح إلى جيش قوي مؤهل ذي كفاءة وقدرات قتالية عالية ينافس فيها أحدث جيوش العالم تنظيماً وتدريباً وتسليحاً.

وأضاف نائب رئيس أركان القوات المسلحة في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي»: «إن النجاح الذي حققته هذه المجلة العسكرية عبر العقود الـ5 الماضية لم يكن ليتحقق لولا سواعد الجند المجهولين القائمين عليها من كتاب ومفكرين ومشرفين وإداريين، متوجهاً لهم بالشكر والعرفان على إنجازاتهم وجهودهم في إيصال المعرفة وتنوير العقول وتغطية أنشطة القوات المسلحة والارتقاء بهذه المجلة.

وفيما يلي نص الكلمة: «تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للإعلام بشتى أنواعه، لإيمانها بالدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تغذية المجتمع وتزويده بالمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة في العديد من المجالات، بما يساهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بكل ما يدور حولهم من أحداث، بالإضافة إلى إشباع رغباتهم المعرفية وتثقيفهم وترفيههم وكذلك دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا النهج الحكومي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت مجلة الجندي في العام 1973، لتكون المنشور العسكري الذي يدعم بالكلمة والصورة الجانبين الإعلامي والمعنوي لقواتنا المسلحة».

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