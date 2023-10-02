نائب الأمين العام لمجلس التوازن: منبر للإعلام العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الدكتور جمال محمد الكعبي، نائب الأمين العام لمجلس التوازن، إن مجلة «الجندي» شكلت على مدار 50 عاماً، منبراً متخصصاً في الإعلام العسكري، ومرجعاً للمختصين في هذا الشأن، متحيزاً في مضمونه للمحتوى العميق الذي ساهم في تعزيز صدارتها وإثبات تفوقها المهني وتميزها في رصد أبرز أحداث القطاع العسكري.

وأضاف في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي»: «خلال مسيرتنا في مجلس التوازن والتي تجاوزت عامها الثلاثين، عملنا بشكل وثيق مع مجلة «الجندي» التي حرصت منذ عددها الأول على إبراز جهود قواتنا المسلحة وعكس استراتيجيات التطور التي تشهدها المنظومة الدفاعية، فضلاً عن رصدها لما تحققه من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، مما خلق منها مرجعاً مهنياً موثوقاً يكشف أهم ملامح تطور قطاع الدفاع، ومنبراً إعلامياً وطنياً يسطر إنجازات مسيرة القوات المسلحة».

وقال: «شكلت مجلة «الجندي»، على مدار 50 عاماً، منبراً متخصصاً في الإعلام العسكري، ومرجعاً للمختصين في هذا الشأن، متحيزاً في مضمونه للمحتوى العميق الذي ساهم في تعزيز صدارتها وإثبات تفوقها المهني».

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