رئيس الأركان: ساهمت في إبراز مدى تطور الصناعات العسكرية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الفريق الركن عيسى بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن مجلة «الجندي» ساهمت في إبراز مدى تطور الصناعات العسكرية الإماراتية في العديد من المحافل.

وثمن معاليه في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاق مجلة «الجندي» الصادرة عن وزارة الدفاع الدور الذي تقوم به أسرة تحرير المجلة في انتقاء النخب من الكتاب المتخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية ومقالات الرأي في مختلف المجالات كأحد روافد الفكر والمعرفة في مجال الإعلام العسكري المتخصص.

وفيما يلي نص الكلمة: «نبارك لأسرة تحرير مجلة «الجندي» بمناسبة اليوبيل الذهبي للمجلة، فمنذ تأسيسها في أكتوبر من عام 1973 كانت ولا تزال تخطو بخطى ثابتة تواكب جميع الأحداث والمناسبات العسكرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وباتت أداة من أدوات القوات المسلحة في تغطية مختلف أنشطة وفعاليات وزارة الدفاع والوحدات الرئيسية التابعة لها.

وساهمت بشكل فاعل ومؤثر خلال 5 عقود من الزمن في نقل الصورة المشرفة عن منتسبي وزارة الدفاع في المحافل والمعارض العسكرية داخل الدولة وخارجها».

وأضاف معاليه: «ساهمت مجلة «الجندي» في العديد من المحافل في إبراز مدى تطور الصناعات العسكرية الإماراتية، ونثمن هنا الدور الذي تقوم به أسرة تحرير المجلة في انتقاء النخب من الكتاب المتخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية ومقالات الرأي في مختلف المجالات كأحد روافد الفكر والمعرفة في مجال الإعلام العسكري المتخصص، نستفيد منها كقادة عسكريين لاستشراف كل ما هو جديد ومبتكر في شتى القطاعات الحيوية التي تلمس المجتمع العسكري بشكل مباشر أو غير مباشر».

واختتم معاليه: «تمنياتنا لمجلة «الجندي» في يوبيلها الذهبي كل التوفيق والنجاح في كل ما تقدمه لجمهورها من القراء والمتابعين، فقد كانت وستظل إضافة نوعية للمجلات العسكرية المتخصصة بالدولة تساهم وتواكب كل المتغيرات، وتنقل بكل حرفية الصورة المشرفة عن تطور القطاع العسكري».

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