الرئيس التنفيذي لـ«إيدج»: رافد للمعرفة العسكرية ا لمتخصصة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال منصور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج» إن مجلة الجندي الصادرة عن وزارة الدفاع نموذج ناجح للصحافة الوطنية المستقلة باعتبارها أحد روافد المعرفة والثقافة العسكرية المتخصّصة التي تُعنى بالمجال العسكري وتعطي قيمة مضافة للجهود التي تُبذل من أجل الارتقاء بالعلوم الحربية والدفاع إلى مُستويات متقدّمة.

وأضاف الملا في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على إصدار المجلة: إن «الجندي» واكبت رحلة بالغة الأهمية من النمو المستدام لدولتنا، معرباً عن أمله في أن تحتفل بمئويتها بحضور وازن في حصيلة ما تستقيه من معلومات ومدارك للمعارف العسكرية.

وفيما يلي نص الكلمة: «مجلة الجندي.. نموذج ناجح للصحافة الوطنية المستقلة باعتبارها أحد روافد المعرفة والثقافة العسكرية المتخصّصة.. أعطى إصدارها كموسوعة دورية متخصّصة، تُعنى بالمجال العسكري قيمة مضافة للجهود التي تُبذل من أجل الارتقاء بالعلوم الحربية والدفاع إلى مُستويات متقدّمة. وفي ظل التطوّر التكنولوجي المتلاحق في مختلف الوسائط الحربية، تزداد الحاجة اليوم إلى مواصلة الاطلاع على العلوم العسكرية والدفاعية، بهدف تنمية المدارك لمواكبة هذا الزخم التقني الرفيع».

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