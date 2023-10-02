قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: علامة العراقة والأصالة في عالم الصحافة العسكرية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، إن مجلة الجندي أصبحت علامة للعراقة والأصالة في عالم الصحافة العسكرية والإعلام، منوهاً بما بذله العاملون في المجلة والكتاب الكبار من جهود بارزة لإنتاج محتوى فائق الجودة والرؤية الثاقبة التي جعلت من المجلة رائدة في هذا المجال.

وأضاف قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي» إن تاريخ هذه المجلة الغراء شهادة على التراث والإنجاز العظيم الذي قدمته خلال مسيرتها ودليل على أن عمل الأجيال السابقة كان شجاعاً وقيماً ومفعماً بالأمل، لتكمل الأجيال الحالية هذا العمل بكفاءة وجدارة وإخلاص.

حيث قال: «يسعدني بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور مجلة الجندي الإماراتية أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات لهذه المجلة الرائدة في مجال الثقافة العسكرية، والتي تعد إحدى أبرز المجلات العسكرية في المنطقة خلال خمسين عاماً من العطاء والتميز الحافل بالإنجازات لتلبية تطلعات النخب الفكرية والثقافية والعسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات معرفية جديدة في ضوء رؤية القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تم إطلاق مجلة الجندي في العام 1973، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا ما زالت ملتزمة بخدمة مصالح الوطن ورفعة الإمارات ودعم قواتها المسلحة.

لذلك أصبحت مجلة الجندي علامة العراقة والأصالة في عالم الصحافة العسكرية والإعلام، حيث بذل العاملون في المجلة والكتاب الكبار جهوداً بارزة لخلق محتوى فائق الجودة والرؤية الثاقبة التي جعلت مجلة الجندي رائدة في هذا المجال».

تاريخ

وأضاف: «إن تاريخ هذه المجلة الغراء هو شهادة على التراث والإنجاز العظيم الذي قدمته خلال مسيرتها وهو دليل على أن عمل الأجيال السابقة كان شجاعاً وقيماً ومفعماً بالأمل، لتكمل الأجيال الحالية هذا العمل بكفاءة وجدارة وإخلاص.

واليوم يحتفل كل من العاملين في المجلة والقراء بخمسة عقود من الإنجازات والنجاحات والذكريات الرائعة.. حيث احتلت المجلة صدارة الإصدارات العربية المتخصصة في المجالات العسكرية والابتكارات في الصناعات الدفاعية، فضلاً عن التوجهات الدولية والتخطيط والإنفاق الدفاعي».

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