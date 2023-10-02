وزير الدولة لشؤون الدفاع: رسخت مكانتها على خريطة الإعلام الرائد

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قال معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن مجلة «الجندي» رسخت مكانتها المميزة على خريطة وسائل الإعلام الرائدة في الإمارات، وتبوأت مكانة مرموقة في مجال الإعلام العسكري المتخصص، وأصبحت منصة إعلامية متميزة متطورة ومتجددة تواكب مختلف الأحداث المحلية والعالمية بأحدث الأساليب المتطورة وقد سطرت لنفسها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسها في أكتوبر عام 1973.

وأضاف: «رسخت مجلة «الجندي» مكانتها المميزة على خريطة وسائل الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوأت مكانة مرموقة في مجال الإعلام العسكري المتخصص، وأصبحت منصة إعلامية متميزة متطورة ومتجددة تواكب مختلف الأحداث المحلية والعالمية بأحدث الأساليب المتطورة، وقد بنت لنفسها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسها في أكتوبر عام 1973، وحتى احتفالها باليوبيل الذهبي هذا العام». وأضاف معاليه: «تكتسب الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس مجلة «الجندي» أهمية خاصة لدى وزارة الدفاع وقواتنا المسلحة، حيث لعبت المجلة وبجهود أبناء الوطن على مر العقود دوراً محورياً في مواكبة وتغطية فعاليات وإنجازات مؤسساتنا العسكرية».

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