محمد بن راشد: «الجندي» أوفت بوعدها وحققت أهدافها

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلة «الجندي» فتحت عبر تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس مجلة «الجندي»: لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الـ 50 في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات في منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.

وفي ما يلي نص كلمة سموه: «قبل خمسين عاماً كلفت فريق عملي في وزارة الدفاع بالإعداد لإصدار مجلة شهرية تعنى بأنشطة الوزارة والقوات المسلحة في الإمارات، وتقدم محتوى يسهم في جهود البناء المعرفي للإنسان الإماراتي، ويخدم مسيرة التنمية في بلادنا، مع التركيز على المجالين العسكري والأمني».

وأضاف سموه: «وفي مثل هذا الشهر من سنة 1973 صدر العدد الأول من مجلة «الجندي» مدشناً مصدراً موثوقاً به للمحتوى الإعلامي العسكري، ومتابعاً بموضوعية ورؤية وطنية وبتحليل متخصص الأحداث والقضايا العسكرية المهمة في العالم.

وعبر تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، فتحت مجلة «الجندي» نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة».

وتابع سموه: «لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الخمسين في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة. أهنئ كوادر وزارة الدفاع بحلول اليوبيل الذهبي لمجلة «الجندي» والتهنئة موصولة لجميع أعضاء أسرة المجلة، ولزملائهم الذين تعاقبوا على إدارتها وتحريرها».

قضايا

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أهمية دور مجلة «الجندي» وغيرها من الإصدارات الوطنية المتخصصة في إثراء ثقافة القارئ بدولة الإمارات، وتعزيز الوعي المعرفي لديه، خصوصاً أفراد قواتنا المسلحة، من خلال الدراسات والبحوث والتقارير التي تتناول بالتحليل والبحث أهم القضايا والموضوعات الحيوية المعاصرة، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم.

وهنأ سموه في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 50 لإطلاق مجلة «الجندي» هيئة تحريرها وجميع العاملين فيها بمناسبة يوبيلها الذهبي، متوجهاً بالتحية والتقدير إلى كل من ساهم في تأسيسها وشارك بفكره وعمله المخلص في أداء رسالتها الوطنية ومسيرة تطويرها خلال 5 عقود.

وقال سموه: «إن المجلة اتسمت عبر مسيرتها الطويلة بطرحها البناء القائم على المعرفة والموثوقية حتى أصبحت جزءاً أصيلاً في منظومة الإعلام الوطني الواعي الذي يواكب رؤية الدولة وتطلعاتها إلى المستقبل، وأثق في أنها ستواصل دورها الوطني والمعرفي بالجدية والعمق والمصداقية نفسها خلال السنوات المقبلة».

وأضاف سموه: «إننا نعيش في عصر سريع التغير والتحول في مختلف المجالات، ولذلك أتطلع إلى مزيد من المواكبة لهذا التطور خلال السنوات المقبلة، سواء على مستوى شكل المجلة أم مضمونها، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا من فرص كبيرة للتطوير والتحديث وتعزيز التفاعل مع الجمهور». وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق لمجلة «الجندي» والقائمين عليها ومواصلة نجاحها خلال مسيرتها المقبلة.

احتفاء

واحتفت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع بمرور 50 عاماً على تأسيسها. وبالتزامن مع صدور عددها رقم 597 لشهر أكتوبر 2023، أصدرت المجلة ملحقاً خاصاً للاحتفاء بيوبيلها الذهبي استعرض مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها المجلة خلال 5 عقود من عمرها.

وتأسست مجلة «الجندي» في عام 1973 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتناول المجلة في أعدادها الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل العديد من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. وتفرد المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها، عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

محمد بن راشد: مجلة "الجندي" في ذكرى تأسيسها الـ50 أوفت بوعدها و حققت أهدافها

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